

جنيف 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

حذرت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف من تعرض نحو ملياري شخص حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد 19 ، مشيرة إلى أن 1.8 مليار شخص يعالجون أو يعملون في مرافق صحية بدون خدمات المياه والصرف الصحي .

وقال مدير عام متظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن العمل في مرافق صحية بدون مياه أو صرف صحي هو بمثابة إرسال ممرضات وأطباء للعمل يدون مستلزمات الوقاية الشخصية، مؤكداً أن إمدادات المياه والصرف الصحي حيوية لحماية العاملين الصحيين والمرضي .

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور أن إرسال العاملين الصحيين والمرضى لمرافق بدون مياه يعرض حياتهم للخطر .

جاء البيان عقب صدور تقرير التقدم العالمي في مجال خدمات المياه والصرف الصحي الذي صدر اليوم، والذي أشار إلى أن واحد من بين كل 4 مرافق صحية في العالم ليس لديه خدمات المياه النظيفة، وواحد من كل 3 مرافق لا يمكن الوصول فيه إلى نظافة اليدين، ومرفق من كل 4 لا توجد فيه خدمات الصرف الصحي .

// انتهى //

18:12ت م

0169





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمتان عالميتان : نحو ملياري شخص معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.