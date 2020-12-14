السعودية اليوم / الكويت تسجل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3180 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات ال24 الماضية بلغت 4963 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1185625 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 263 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142357 حالة.

// انتهى //

17:05ت م

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الكويت 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 146449 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 912 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3180 حالة.وأضاف أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات ال24 الماضية بلغت 4963 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1185625 فحصا.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 263 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142357 حالة.// انتهى //17:05ت م0144

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