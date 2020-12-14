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2020-12-14 افتتاح مقر جديد لـ الاختبارات المحوسبة في الدمام متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن افتتاح مقر جديد لأداء الاختبارات المحوسبة بمدينة الدمام في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. وأشارت إلى أن التسجيل متاح طوال العام لدخول الاختبارات المحوسبة في المقر، كما يمكن التسجيل أونلاين من (هنا).



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