شكرا لقرائتكم فيديو.. ضبط عمالة استخدمت نشارة الخشب في معسل الشيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-14 فيديو.. ضبط عمالة استخدمت نشارة الخشب في معسل الشيشة إحباط توزيع 500 كجم مغشوشة متابعات الخليج 365 - الرياض تمكنت الفرق الرقابية في وزارة التجارة من مداهمة موقع تديره عمالة عربية تستخدم نشارة الخشب في “معسل الشيشة” حيث تم ضبط 500 كجم من المعسل المغشوش جاهزة للتوزيع. وتقوم العمالة بخلط نشارة الخشب مع الجلسرين ووضع نكهات صناعية لإيهام المستخدمين بأنه منتج غير مغشوش.



كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ضبط عمالة استخدمت نشارة الخشب في معسل الشيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.