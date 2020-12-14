شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": استهداف سفينة وقود بجدة "عمل إرهابي جبان" والان نبدء بالتفاصيل
وشدد العثيمين على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية ، لاتستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم ، كما أنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية ، فضلا عن تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية.
وأيد الأمين العام ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.
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