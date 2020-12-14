السعودية | محمد بن سلمان يوجه بتأسيس الصندوق العالمي لحماية النمر العربي

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يوجه بتأسيس الصندوق العالمي لحماية النمر العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بتوجيه ودعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا.

وقال وزير الثقافة السعودي، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر "تويتر": بتوجيه ودعم ولي العهد، أسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا.

ويعتبر النمر العربي من الحيوانات الشهيرة في شبه الجزيرة العربية، وتم إدراج النمر العربي من قبل الـ IUCN ضمن قائمة الحيوانات المُهددة بالانقراض في العام 1996.

وتُشير آخر المعلومات إلى أن الأعداد المُتبقية من النمر العربي لا تزيد عن الـ 200 نمر، مُسجلة بذلك انخفاضًا وصل إلى 90%، في مرتفعات الحجاز وسلسلة جبال السروات، كما رُصد تواجد النمر العربي في جبال الإمارات وعُمان واليمن.

وسُجل ظهوره 4 مرات فقط في السعودية خلال الـ 25 عاماً الأخيرة، كانت على النحو التالي:

* 1992 في منطقة جبال الفقرة (80 كلم غرب المدينة المنورة).

* 2007 تم تسجيل حالة في النماص جنوب السعودية.

* 2011 في بالحارث، وهي منطقة تابعة لمنطقة مكة المكرمة.

* 2014 التي تم تسجيلها في منطقة نعمان بمكة المكرمة.

رغم الحرارة اللاهبة صيفاً في شبه الجزيرة العربية، وما تعانيه من جفاف ونقصٍ في المياه والغذاء إلا أن النمر العربي استطاع التكيف والنجاة بسلالته أمام خطر الانقراض حتى يومنا هذا.