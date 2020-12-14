ما حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن؟ الشيخ المطلق يُجيب (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، أمس (الأحد)، حكم شراء منزل بالتقسيط لمدة طويلة من الزمن مع زيادة قيمة المنزل بزيادة الأجل.

وقال الشيخ المطلق في لقاءٍ له مع برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، إن العقود تملأ بموافقة المتعاقدين، فإذا كانت مدة العقد 15 عاماً فأكثر فلا مانع من زيادة قيمة المنزل.

Source akhbaar24.argaam

