«الحصيني» يتوقع موعد الحالة المطرية المرتقبة على مكة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة تؤثر على منطقة مكة المكرمة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تشهد مكة وجدة المتوقع بإذن الله إلى أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، تبدأ في جدة من الساعات الأولى فجر الأربعاء ومكة يوم الأربعاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقَّع استمرار هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل، منها كذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف حائل.

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