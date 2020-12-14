وزارة الصحة: 3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وتصدرت منطقة الرياض قائمة الإصابات بتسجيل 46 إصابة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 31 حالة.

وسجلت منطقة عسير 14 حالة والمدينة المنورة 12 والمنطقة الشرقية 9 وتبوك 4، فيما تم تسجيل حالتين فقط في كل من مناطق: الجوف والحدود الشمالية ونجران، واقتصرت الإصابات على تسجيل حالة واحدة في كل من مناطق: القصيم وحائل وجازان.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الإثنين، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 360013 حالة، وتم تسجيل 243 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 350792 حالة، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 6059 حالة.

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