وزير الخارجية ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بريتوريا، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى جنوب إفريقيا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا سلطان العنقري، ومساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

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