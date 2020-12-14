السعودية | البرلمان العربي: المتغيرات التي يمر بها العالم تفرض علينا مواكبتها وتحمل مسؤولياتنا والنهوض بمخرجاتنا تجاهها

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أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن المتغيرات التي يمر بها العالم حاليًّا تفرض على البرلمان العربي أن يواكبها ويتحمل مسؤولياته وينهض بمخرجاته تجاهها في ظل أوضاع عربية وإقليمية ودولية دقيقة تتشابك فيها التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية وفي نفس الوقت تتعاظم فيها تطلعات الشعوب العربية نحو التنمية والأمن والاستقرار.

وأوضح العسومي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن المبادرات التي سيدشنها البرلمان العربي خلال الفترة القادمة من أجل النهوض بالوطن العربي ومواكبة التحديات أن أولى تلك المبادرات المزمع تدشينها إطلاق “ملتقى الحوار العربي” يقام بشكل سنوي لمناقشة القضايا التي تهم الوطن العربي ومن أهمها مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف وحقوق الإنسان ويشارك في جلساته كبار المسؤولين العرب الحاليين والسابقين والدوليين على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والفكرية والثقافية.

وأشار إلى أن من ضمن المبادرات إطلاق “مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية “الذي سينظم عددًا من البرامج خلال الفترة القادمة منها دبلوم الدبلوماسية البرلمانية العربية اعتبارا من شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه ستوجه الدعوة للبرلمانات العربية والوزارات المهتمة بالسلطة التشريعية ومجالس المرأة ووزارات الإعلام وستكون مفتوحة بشكل عام للمواطن العربي الراغب في المشاركة في هذا الدبلوم وهو أول دبلوم تطبيقي متخصص في مجال الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وأوضح أن الدبلوم سيقام على فترتين أولى وثانية وستكون هناك ساعات يجتازها المشارك من خلال محاضرات حضورية وعن بعد ويشارك فيها نخبة من المفكرين العرب في مجال الدبلوماسية البرلمانية ويقدم دبلوما معتمدا من إحدى الجامعات العريقة.

وأضاف أن مركز “الدبلوماسية البرلمانية العربية “سيعقد كذلك منتدى الاقتصاد الرقمي ومستقبله في تطبيق السوق العربية المشتركة بالإضافة إلى سبل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والارتقاء بها ومن المقترح أن يتم عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس من العام المقبل.

وذكر رئيس البرلمان أن الملتقى سيسلط الضوء على جملة من المشاكل التي ستتم مناقشتها للخروج بوثيقة اقتصادية يتبناها البرلمان العربي تحقيقا للسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي.

ونوه العسومي إلى أن البرلمان العربي سيتعاقد مع عدد من المؤسسات المتخصصة في مجال استطلاعات الرأي ومراكز قياس الأداء حيث يسعى مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية ليكون أول مركز عربي متخصص في هذا المجال لتقديم استطلاعات الرأي وقياس الأداء في الوطن العربي للمساهمة في دفع عجلة التطور، مبينا أن المركز لديه الرؤية لتطوير أعماله من خلال تقديم الاستشارات في مجال استطلاعات الرأي وقياس الأداء وتأسيس مراكز مشابهة في الوطن العربي نظرًا للأهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا المجال.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه المبادرات التي أعلن عنها تأتي في إطار منظومة العمل الجديدة التي وضعها البرلمان العربي من أجل النهوض بالوطن العربي ومواكبة التحديات من خلال العمل الجاد والصادق وتحمل المسؤولية تحقيقا للأهداف التي تأسس من أجلها البرلمان العربي خدمة للشعوب العربية وتحقيقا لآمالها وتطلعاتها.