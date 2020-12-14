كيفية استخدام الرسائل المختفية على إنستقرام  Instagram

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

طرح موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور إنستقرام، ميزة الرسائل المختفية Instagram Vanish للمستخدمين على مستوى العالم، وإذا كنت تستخدم أحدث إصدار منه، فسترى إرشادات في الأسفل عند مراسلة أحد أصدقائك، وتستطيع من خلالها تشغيل وضع الاختفاء لمحادثاتك، وإليك كيفية استخدامه بحسب موقع GadgetNews.

يمكن لمستخدمي إنستقرام على مستوى العالم استخدام وضع الاختفاء الجديد في الرسائل المباشرة الخاصة بهم والتي تعد جزءًا من أحد التحديثات الأخيرة، وهي قريبة للغاية من الميزة نفسها المتواجدة على تطبيق سناب شات حيث إن وضع الاختفاء يجعل الرسائل في دردشة إنستقرام تختفي بمجرد رؤية الطرف الآخر لها.

ومن جهة أخرى، فإنه على عكس سناب شات يمكنك اختيار المستخدم الذي تريد تشغيل وضع الاختفاء معه.

كيفية تفعيل ميزة الرسائل المختفية على إنستقرام Instagram Vanish

تأكد من تحديث تطبيقك وذلك من خلال التحقق من متجر آبل أو من متجر قوقل، وقم بالتحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق إذا لم يكن محدثًا بالفعل. افتح إنستقرام وانتقل إلى الرسائل المباشرة (DMs) الخاصة بك. افتح الدردشة مع المستخدم الذي تريد تمكين وضع الاختفاء معه. في نهاية الدردشة سترى رسالة مرر لأعلى لتشغيل وضع الاختفاء. بمجرد فعل ذلك تكون انتهيت من تفعيل الخدمة. إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل وضع الاختفاء، فمرر لأعلى مرة أخرى من أسفل الدردشة أو انقر فوق إيقاف ميزة تشغيل وضع الاختفاء. بمجرد تنشيط وضع الاختفاء ستختفي جميع رسائلك عند الخروج من الدردشة، ولن تتمكن من رؤية أي رسائل أو وسائط قديمة مثل الصور ومقاطع الفيديو وصور متحركة إذا عدت إلى الدردشة.



