فيديو.. الحصيني : هطولات متفاوتة على مكة وجدة الأربعاء

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد كل من مكة المكرمة وجدة هطول أمطار متفاوتة بداية من فجر يوم الأربعاء المقبل.

ونشر الحصيني مقطع فيديو يوضح فيه كثافة الغيوم وعلق عليه بالقول : ” يسأل البعض عن مكة وجدة المتوقع بإذن الله أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على جدة ومكة ومتوقع أن تبدأ الأمطار من ساعات الأولى من فجر الأربعاء.

توقعات الطقس غدًا

وكشف مركز طقس العرب عن آخر توقعات حالة الطقس غدًا، مشيرًا إلى تزايد الأمطار خلال ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل أجزاءً من شمال وغرب منطقة المدينة المنورة وأجزاء من الحدود الشمالية وتبوك.

حالة الطقس اليوم

كما توقعت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة تشمل السواحل منها كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



