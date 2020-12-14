انقطاع خدمات قوقل حول العالم يربك ملايين المستخدمين

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

سجل Down Detector المتتبع لانقطاع المواقع عبر الإنترنت تعطل خدمات محرك البحث قوقل Google وتتضمن ذلك تعطل خدمة البريد جي ميل ومنصة يوتيوب، وبدأت المشكلات في نحو الساعة 11:56 بتوقيت جرينتش (2:56 مساءً بتوقيت السعودية)، وقد أثر على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ويُعد موقع قوقل الإلكتروني وخدماته من أكثر المواقع شهرة في العالم، وعلى سبيل المثال يتردد أكثر من ملياري شخص كل شهر على منصة يوتيوب، ولكن يبدو أنه مع جي ميل ويوتيوب وخدمات درايف من المستندات و Google Meet وهانق أوت ومتجر Play Store وترجمة قوقل بالإضافة إلى لعبة Pokemon Go، أصبحوا كلهم معطلين، ولم تعلق عملاقة الشركة التكنولوجية بعد على هذه المشكلة.

ومن بين أولئك الذين أبلغوا عن مشكلات مع YouTube، قال 54% إنهم لا يستطيعون الوصول إلى الموقع وقال 42% منهم إنهم لم يتمكنوا من مشاهدة مقاطع الفيديو وفي الوقت نفسه عانى 3% في تسجيل الدخول.

ومن بين أولئك الذين أبلغوا عن مشاكل مع جي ميل، لم يتمكن 75% من تسجيل الدخول، ولم يتمكن 15% من الوصول إلى موقع الويب ولم يتلق 8% منهم رسائل، بحسب موقع The Mirror.

وعلى عكس شركات التكنولوجيا الأخرى مثل فيسبوك فإن انقطاع الخدمة نادر في قوقل.