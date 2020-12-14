وزير الرياضة: الفعاليات والمسابقات العالمية جزء لا يتجزأ من رؤية 2030

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن الرياضة لا يقف تأثيرها عند المجال الاجتماعي بل إن لها تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا، ووصفها بأنها جزء لا يتجزأ من رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى بلد رياضية ووجهة للأحداث الرياضية الدولية.

وتابع في مقابلة مع برنامج Frankly Speaking: بلغت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، نحو 2.4 مليار ريال سعودي (640 مليار دولار)، ووصلت إلى 6.5 مليار ريال سعودي (1.7 مليار دولار) في 2019.

وعن الأثر الاجتماعي للألعاب الرياضية، قال الأمير عبدالعزيز: جميع البرامج التي تقوم بها وزارة الرياضة اليوم تتعلق بالتنوع والشمول بحيث تتضمن النساء ليجدن الدعم من كل من اللاعبين وعائلاتهن.

كما أكد الوزير على المساهمة الإيجابية والمؤثرة للرياضة في رفاهية المجتمع السعودي وأيضًا الحرص على إشراك المرأة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف: الأشياء والأمور تتغير في بلادنا وهي تتغير إلى الإيجابية وعلينا التأكد من أنها تتغير بالطريقة الصحيحة.

وردًا على الدول التي يسعد إعلامها بإلقاء التهم على المملكة في أي مناسبة، قال الأمير عبدالعزيز إن استضافة الأحداث الرياضية الدولية جزء من استراتيجية رؤية 2030 الواسعة النطاق التي تهدف أولًا وقبل كل شيء إلى مصلحة وإفادة السعودية.

وتابع: أطلق عليها ما تريد تسميته لكن هذه رؤية 2030، وهي استراتيجية تم إطلاقها ومستمرة وستظل مستمرة بفضل إرادة القيادة السعودية، وهي تهدف قبل أي شيء إلى تغيير الحياة الاجتماعية داخل المملكة، وعلى سبيل المثال، فقد تم إطلاق أول تأشيرة سياحية بسبب حدث Formula E في عام 2018.

وأجاب وزير الرياضة على سؤال عما إذا كانت المملكة سترحب بالرياضيين من دول ليس لها علاقات دبلوماسية معها، قائلًا: لقد استضفنا بالفعل الكثير من الأحداث الدولية والأحداث الآسيوية وهناك مشاركين من دول ليس لدينا علاقات دبلوماسية معها، نحن نتحدث عن الرياضة والناس مدعوون للحضور إلى المملكة في أي حال.