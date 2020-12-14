«الشورى» يطالب ببناء الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم– من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للإسراع في إنجاز ما يخصها في بناء الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي.

وأوضح مجلس الشورى، أنه على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن تصمم مؤشرات أداء لإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.

من جانبه، طالب عضو الشورى د.ناصر الموسى، من هيئة الإذاعة والتلفزيون، تطوير خطة استراتيجية خاصة بها لتفعيل أداء الإذاعة والتلفزيون بما يواكب التطورات والتغيرات والتحولات التي تشهدها بلادنا في هذا العهد الزاهر، يرقى إلى المكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما أشار عضو الشورى م. نبيه البراهيم، إلى أهمية الإعلام المرئي والمسموع كأدوات فاعلة ومؤثرة من أدوات القوى الناعمة في أي بلد خصوصًا حين توجه هذه الأدوات بالمهنية والاحترافية المطلوبة في أي اتجاه، محليًا كان أو إقليميًا أو عالميًا، ليصل إلى المتلقي بلغته التي يفهمها وتتسق مع ثقافته.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عن بعد برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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