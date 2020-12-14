«الداخلية» تعلن ضبط 15 ألف مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم ضبط «14939» مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة –عبر حسابه على تويتر- أن عدد المخالفات المضبوطة وفقًا لمناطق كان كالتالي:

الرياض «3987» مخالفة، والحدود الشمالية «637»، والجوف «1049»، وتبوك «372»، وحائل «470»، والشرقية «1046»، والمدينة المنورة «1341»، والقصيم «1698»، ومكة المكرمة «3146»، والباحة «115»، وعسير «589»، ونجران «235»، وجازان «255».

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