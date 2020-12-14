السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُغلق "14 منشأة نسائية" خلال الربع الأول من العام الحالي



الأحساء 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

نفذت أمانة الأحساء خلال الربع الأول من العام الحالي 1442هـ، جولات رقابية على المنشآت النسائية، وذلك ضمن خطط المتابعة الرقابية المستمرة للإدارة النسائية في بلدية الهفوف لمنشآت الأنشطة النسائية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق "14 منشأة نسائية" مخالفة للاشتراطات البلدية، ومُصادرة وإتلاف 58 عينة لمستحضرات التجميل وعينات أخرى ما بين مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إضافة الى أجهزة غير مُرخص استخدامها، وباشرت البلدية تطبيق الجزاءات بحق المنشآت المخالفة للوائح والأنظمة البلدية.

وأشارت إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في عدم التقيد بالاشتراطات المهنية للعاملات في النشاط النسائي، ووجود أنشطة غير مطابقة لترخيص المنشأة، وتدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، ووجود أجهزة ومواد تحمل ادعاءات طبية، إضافة إلى الإخلال بإصدار شهادة معتمدة لـ " اخصائية العناية بالبشرة ".

وأبانت أمانة الأحساء أن الإدارة النسائية ببلدية الهفوف قدمت خلال تلك الفترة خدمات تسهيل إجراءات المعاملات وسرعة الإنجاز لـ 33 مستفيدة، ومتابعة طلبات الرخص المهنية لـ 18 رخصة عبر نظام الرقابة اللاحقة، بينما تم اغلاق 10 بلاغات واردة لمركز البلاغات والطوارئ 940 بالأمانة وتنشيط آليات المتابعة والمعالجة، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق معايير الوصول الشامل لذوي الإعاقة في منشآت الأنشطة النسائية.

فيما شاركت الإدارة بورشة العمل التي نظمتها وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية تحت مسمى ( القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي المحدثة )، وذلك ضمن برنامج تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية .

// انتهى //

14:55ت م

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