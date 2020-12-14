السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية



جدة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المعين حديثًا المهندس عبدالله الشمراني.

وتمنى سموه للشمراني التوفيق في مهام عمله.

واستمع سمو أمير المنطقة إلى نبذة عن أعمال الهيئة ودورها في تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في مجالات علوم الأرض كافة، وإمداد الجهات الحكومية والخاصة بالتقارير والخرائط والمعلومات الفنية الخاصة بالتراكيب الجيولوجية، إلى جانب أعمال المسح الجيولوجي ومراقبة المخاطر الجيولوجية.

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14:49ت م

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