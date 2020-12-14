

تبوك 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بمكتبه اليوم, اجتماع اللجنة ، بحضور وكيل إمارة تبوك محمد الحقباني, وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

واطلع سموه خلال الاجتماع التقارير الواردة من الدفاع المدني واللجنة الرئيسية وكذلك تقارير اللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار , كما اطلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار.

ووجه سموه بمضاعفة الجهود, وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.

كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

// انتهى //

14:46ت م

0090





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.