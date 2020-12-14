السعودية اليوم / 14939 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال أسبوع



الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (3987)، مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ ( 3145 )، فمنطقة القصيم بـ (1698)، ثم المدينة المنورة (1341)، فالجوف بـ (1049)، والمنطقة الشرقية (1046)، فالحدود الشمالية بـ (637)، وعسير (589)، وحائل (470)، وتبوك (372)، وجازان (255)، ثم نجران (235)، فالباحة بواقع (115)مخالفة.

// انتهى //

14:43ت م

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الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) 14939 مخالفة، وذلك للفترة من 21 / 4 / 1442هـ حتى 27 / 4 / 1442هـ .وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (3987)، مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ ( 3145 )، فمنطقة القصيم بـ (1698)، ثم المدينة المنورة (1341)، فالجوف بـ (1049)، والمنطقة الشرقية (1046)، فالحدود الشمالية بـ (637)، وعسير (589)، وحائل (470)، وتبوك (372)، وجازان (255)، ثم نجران (235)، فالباحة بواقع (115)مخالفة.// انتهى //14:43ت م0088

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