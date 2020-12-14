السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر تطورات محادثات الخروج الأوروبي، مبرزة إتفاق الطرفين على تمديد المحادثات حتى نهاية الشهر الجاري في ظل إستمرار الخلاف حول ملفي المصائد البحرية ولوائح التنافسية.

وعرجت على مستجدات أزمة إنتشار فيروس

ونقلت صحف الإثنين أنباء عن فرض السلطات الألمانية إجراءات إضافية للحد من إنتشار المرض تشمل إغلاق المحلات التجارية التي تقدم الخدمات غير ضرورية وتقييد التجمعات العامة.

على الصعيد العربي، تناولت الصحف إخطار وزير الخارجية الأمريكي، مياك بومبيو، برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد عقود من العزلة الدولية.

// انتهى //

14:33ت م

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لندن 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر تطورات محادثات الخروج الأوروبي، مبرزة إتفاق الطرفين على تمديد المحادثات حتى نهاية الشهر الجاري في ظل إستمرار الخلاف حول ملفي المصائد البحرية ولوائح التنافسية.وعرجت على مستجدات أزمة إنتشار فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن سلطات العاصمة لندن تعتزم مراجعة تصنيف درجة التقييد الإجتماعي يوم الأربعاء القادم بعد إرتفاع عدد الحالات في عدد من المحليات.ونقلت صحف الإثنين أنباء عن فرض السلطات الألمانية إجراءات إضافية للحد من إنتشار المرض تشمل إغلاق المحلات التجارية التي تقدم الخدمات غير ضرورية وتقييد التجمعات العامة.على الصعيد العربي، تناولت الصحف إخطار وزير الخارجية الأمريكي، مياك بومبيو، برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد عقود من العزلة الدولية.// انتهى //14:33ت م0084

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