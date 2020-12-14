السعودية اليوم / سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز يفتتح ملتقى نجران الصحي الثاني افتراضياً



نجران 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، ملتقى نجران الصحي الثاني افتراضياً تحت شعار "طوارئ الصحة العامة"، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأكد سموه أهمية الاستفادة من انعقاد الملتقى للتصدي لفيروس

من جهته أوضح الدكتور الربيعة أن مشاركة نخبة من المختصين في الملتقى، يعزز من جهود التعامل مع الجائحة وأي أزمات يمكن أن يواجها القطاع الصحي.

بدوره أفاد مدير الشؤون الصحية بنجران الدكتور إبراهيم بني هميم، أن الملتقى انطلق بمشاركة 33 متحدثاً رسمياً من النخبة والقيادات المتخصصة في مجال الصحة العامة، إضافةً إلى متحدثين من داخل وخارج المملكة، من جامعات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وبلجيكا وأستراليا، واستشاريين من ذوي الخبرة في مجال الطب والأبحاث العلمية.

وبين أن عدد المحاضرات خلال انعقاد الملتقى 33 محاضرة لبرامج علمية متنوعة ومعتمدة من الهيئة

// انتهى //

14:32ت م

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نجران 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسافتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، ملتقى نجران الصحي الثاني افتراضياً تحت شعار "طوارئ الصحة العامة"، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وأكد سموه أهمية الاستفادة من انعقاد الملتقى للتصدي لفيروس كورونا ومواصلة ما قامت به القيادة الرشيدة – أيدها الله - من جهود كبيرة في هذا الجانب.من جهته أوضح الدكتور الربيعة أن مشاركة نخبة من المختصين في الملتقى، يعزز من جهود التعامل مع الجائحة وأي أزمات يمكن أن يواجها القطاع الصحي.بدوره أفاد مدير الشؤون الصحية بنجران الدكتور إبراهيم بني هميم، أن الملتقى انطلق بمشاركة 33 متحدثاً رسمياً من النخبة والقيادات المتخصصة في مجال الصحة العامة، إضافةً إلى متحدثين من داخل وخارج المملكة، من جامعات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وبلجيكا وأستراليا، واستشاريين من ذوي الخبرة في مجال الطب والأبحاث العلمية.وبين أن عدد المحاضرات خلال انعقاد الملتقى 33 محاضرة لبرامج علمية متنوعة ومعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات بواقع 26 ساعة، وأن التسجيل في الملتقى مجاناً للطلاب، مشيراً إلى تقديم جوائز لأفضل 3 أبحاث علمية، حيث سيتم إتاحة الفرصة لعرض ونشر الأبحاث العلمية في مجال الصحة العامة في خطوة تسهم في نشر المحتوى العلمي والمعرفي وتضيف للباحث العديد من المميزات في مسيرته البحثية والأكاديمية.// انتهى //14:32ت م0082

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