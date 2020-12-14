السعودية اليوم / إنجاز 45 % من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 45 % من أعمال الإنشاءات بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، و42 % لمنارتي باب العمرة، و37 % من أعمال منارة باب الفتح .

وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية والتشطيبات بمنارتي باب الملك عبدالعزيز 45,15 %، وأعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة 90 % ، وتركيب سقف البوابة بنسبة 80 % ، فيما بلغت نسبة الإنجاز في منارتي باب العمرة 42,38 % وتم تركيب الأعمدة الدائرية والمربعة بنسبة 15% ، ومنارة باب الفتح 37,12 % .

كما بلغت نسبة الإنجاز لباب إسماعيل 36,40 % بالواجهات الجنوبية، جرى خلالها تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة 100 % وأعمال الرخام للواجهات بنسبة 25 % ، والواجهات الشمالية بنسبة 36,74 % حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة مسبقة الصب بنسبة 100 %، وبلغت نسبة أعمال رخام الواجهات 40 % .

// انتهى //

14:30ت م

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