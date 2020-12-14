السعودية اليوم/ أمين الشرقية يوقع مذكرة تفاهم لتجميل جسر المشاة بكورنيش الدمام



الدمام 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، مذكرة تعاون بين أمانة المنطقة وإحدى الشركات الوطنية، لتجميل جسر المشاة الواقع على طريق الخليج العربي غرب دوار الأشرعة بكورنيش الدمام، بالفن الجرافيتي.

وتتضمن المذكرة أعمالا فنية ذات بعد ثقافي واجتماعي وفني تسهم في إيجاد بيئة جميلة وملهمة لسكان المنطقة الشرقية والقادمين إليها بالمشاركة مع القطاع الخاص في تقديم خدمات تكاملية داعمة لمحور مجتمع حيوي.

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14:29ت م

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