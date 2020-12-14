السعودية اليوم / نجاح عملية معقدة في مسشتفى الولادة والأطفال في الأحساء لإنقاذ امرأة حامل وجنينها



الأحساء 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

تمكّن مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنهاء معاناة سيدة حامل, حيث تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وجود ورم ضخم في أحشائها, وعلى إثر ذلك، تم إخضاعها -وهي في الشهر الخامس من حملها- لعملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح، حيث تتمتع هي وجنينها الآن بصحة جيدة ولله الحمد.

وكان الورم عبارة عن كيس ملتوي على المبيض بحجم 16سم في 14 سم، وذو تأثير على الجنين بإحداث ضغط على منطقة أسفل البطن لدى السيدة، مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً حرصاً من الفريق الطبي على صحة الأم والجنين.

مما يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تُقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، حيث تبلغ سعته السريرية 450 سريراً.

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14:28ت م

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