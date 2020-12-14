السعودية اليوم / البرلمان العربي يشارك في ندوة افتراضية حول دور البرلمانيين في التكيف مع تغير المناخ



القاهرة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

شارك البرلمان العربي في ندوة افتراضية بعنوان "التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية: ما هو دور البرلمانيين؟" عقدت بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج التكيف في المرتفعات التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وذلك بالتعاون مع جامعة جنيف ومعهد ستوكهولم للبيئة.

وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم بأن مشاركته في أعمال الندوة يأتي انطلاقًا من الدور الذي يجب أن تقوم به البرلمانات في ضمان التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية الخاصة بتغير المناخ حيث جرى استعراض التحديات والفرص التي يمكن أن تساعد البرلمانات في لعب دور أكثر فاعلية في مواءمة وإضافة الطابع المؤسسي فيما يتعلق بالمناخ والحد من مخاطر الكوارث.

واستهدفت الندوة زيادة الوعي والمعرفة بأهمية تعزيز التنمية المستدامة للمناطق الجبلية والحفاظ على النظم الإيكولوجية الجبلية، ومناقشة الروابط بين إستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ وأهداف الحد من مخاطر الكوارث، مع التركيز على أهمية واحتياجات المناطق الجبلية.

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14:16ت م

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