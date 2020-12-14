ضبط 14939 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. الرياض تتصدر

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط 14939 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت منطقة الرياض في الصدارة بـ 3987 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 3145 مخالفة، ثم القصيم بـ 1698 مخالفة.

الغذاء والدواء ولقاح كورونا

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت الخميس الماضي موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وجاء قرار موافقة “الهيئة” على تسجيل لقاح كورونا وإتاحة استخدامه استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها شركة “فايزر” بتاريخ 24 نوفمبر 2020م، إذ باشرت الهيئة – فور اكتمال المتطلبات – عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

متحدث الصحة يوصي بأخذ اللقاح

بدوره أوصى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع بالحرص على أخذ لقاح كورونا حتى لمن سبق تعافيهم من المرض.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس : توصيتنا للجميع، الحرص على الحصول على اللقاح، ومن جملة من نوصيهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجدداً.

وأوضح العبدالعالي أنه بإمكان أي شخص أخذ لقاح كورونا دون إجراء فحوصات سابقة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خطة لتوزيع اللقاح يسبقها مرحلة استطلاع حالة الشخص من خلال بعض الأسئلة التي يوجهها له الفريق الطبي قبل حصوله على اللقاح.

ولفت العبدالعالي إلى أن هناك من يقوم بترويج الشائعات حول لقاح كورونا لأهداف بعضها غير معلوم وبعضها ناتج من قلة المعلومات والبيانات حول اللقاح مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تضح صحة الجميع أولوية.

وأوضح العبدالعالي أن هناك بعض من يردد هذه الشائعات دون التأكد من صحتها أو معرفة تأثيرها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن اللقاح الذي تم تسجيله في المملكة مؤخرًا آمن وفعال نظرًا لاجتيازه كافة مراحل اختبار اللقاحات بفعالية.



