2020-12-14

التجارة توضح طريقة الاطلاع على بيانات السجل التجاري إلكترونياً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة التجارة، طريقة الاطلاع على أي بيانات خاصة بأي سجل تجاري إلكترونيا، وذلك تعزيزا للشفافية.

وقالت الوزارة، في بيان لها “تعزيزًا للشفافية والموثوقية في التعاملات التجارية.. يمكنك الاطلاع على بيانات أي سجل تجاري إلكترونيا، عبر: http://E.mc.gov.sa”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التجارة، تفاصيل أهداف قرار الموافقة على قواعد تنظيم المهن الحرة.

ويهدف القرار إلى تشجيع مزاولة أنشطة المهن الحرة في المملكة ووضع أسس لها، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها، لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيمكن القرار من إقرار التخصصات وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل، ورفع كفاءة جميع المكاتب الاستشارية للمهن الحرة، ورفع الحالة الإنتاجية للقطاع المهني.

كما سيمكن القرار من تحسين كفاءة بيئة العمل والارتقاء بسياسات العمل وتنمية رأس المال البشري، وزيادة فعالية وتنافسية سوق العمل ورفع جاذبيته.

