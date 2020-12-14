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جامعة الحدود الشمالية تنفذ 5 آلاف محاضرة افتراضية خلال أسبوعين

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2020-12-14

جامعة الحدود الشمالية تنفذ 5 آلاف محاضرة افتراضية خلال أسبوعين

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت جامعة الحدود الشمالية 5548 محاضرة افتراضية خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ أعداد المستفيدين في الأسبوع الأول نحو 56462 مستفيداً، و 256 محاضرة متزامنة، فيما بلغ عدد المستفيدين في الأسبوع الثاني 110886 مستفيداً و 429 محاضرة متزامنة .

وأوضحت الجامعة أنها أعدت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومةً فنياً، إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية.


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