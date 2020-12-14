شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يكرم مدير مكافحة المخدرات بجدة وعدداً من منسوبيها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العميد الحميدي السبيعي وعدد من منسوبيها؛ نظير جهودهم الملموسة في إحباط محاولات تهريب المخدرات والسموم.

وشكر الأمير مشعل بن ماجد منسوبي مكافحة المخدرات بجدة على ما قاموا به من جهود لضبطية السموم، نظرا لما تشكله هذه الآفة من خطر على الصحة والمجتمع.

وسلّم الأمير مشعل بن ماجد شهادات الشكر والتقدير، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

فيما أعرب العميد السبيعي عن الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد على هذه الالتفاتة غير المستغربة، واعداً وزملاءه ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

من جهة أخرى تسلم الأمير مشعل بن ماجد تقرير أعمال مكافحة المخدرات بمحافظة جدة للعام الماضي.