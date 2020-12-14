شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تستعد للاختبارات بـ«غرف للعزل».. ومسارات متباعدة لحركة الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجهت وزارة التعليم المدارس بضرورة الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الأول لهذا العام، بتوفير غرف مخصصة لعزل حالات الاشتباه، ووضع مسارات مخصصة لحركة الطلاب ومساحات داخلية تضمن التباعد في ما بينهم، وكذلك توفير مخطط يحدد مسارات حركة الطلبة منذ دخولهم وحتى وصولهم للجان الاختبارات، لضمان التباعد.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تقوم إدارات المدارس بتوفير المعقمات وصابون الأيدي والكمامات، وأن يتم فحص كل زائر بشكل دقيق قبل السماح له بدخول المدرسة، وإذا وجد أي ارتفاع في درجة الحرارة أو اشتباه في وضع الطالب الصحي فعليها القيام بوضعه في غرف العزل ومخاطبة ولي أمره فورا للحضور واستلامه من المدرسة.

كما أكدت الوزارة على ضرورة ضمان التباعد بين الطاولات المخصصة لاختبارات الطلبة بمسافة لاتقل عن متر ونصف، مع توجيه الطلاب والمراقبين بالالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة تواجدهم في القاعة، والحرص على تبادل الأدوات المدرسية في ما بينهم.

وتأتي هذه الخطوات الاحترازية استعدادا لاستقبال الطلبة الذين لن يتمكنوا من أداء الاختبارات عن بعد لظروف عدم توفر الإنترنت، أو عدم وجود أجهزة حاسب آلي لديهم، والذين أكدت الوزارة لهم بأنها ستقوم باختبارهم حضوريا، وتأتي اختبارات نهاية الفصل الأول لهذا العام الدراسي، لتعقد بشكل مغاير لما جرت عليه العادة في السنوات الطويلة السابقه، حيث تغير الحال من غرف للجان الاختبار، وغرف للكنترول وغرف للتصحيح إلى غرف للعزل، ومسارات متباعدة وأجواء تملؤها روائح المعقمات والمطهرات.