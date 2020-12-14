شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بنغلاديش: دور إنساني مميز لمركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشاد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة محمد جاويد باتواري بالدور الإنساني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما أثنى على المساعدات الإغاثية التي قدمتها المملكة من خلال المركز للمحتاجين واللاجئين.

جاء ذلك لدى استقبال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة للسفير باتواري، بمقر المركز أمس (الأحد)، وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين المملكة وبنغلاديش.