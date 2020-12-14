شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تنوه بعواقب عدم استلام جواز السفر في المواعيد المحددة لاستلامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نوهت المديرية العامة للجوازات بعواقب عدم استلام جواز السفر في المواعيد المحددة لاستلامه.
وأشارت إلى أن عدم استلام جواز السفر خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، يؤدي إلى إلغاء الجواز دون استرداد الرسوم.
وشددت المديرية على ضرورة استلام جواز السفر عند تجديده أو أصداره لتفادي الإلغاء.
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