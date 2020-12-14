شكرا لمتابعة خبر عن كيفية تعديل موعد فحص كورونا عبر "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حدد تطبيق توكلنا الطريقة الواجب اتباعها لتعديل موعد فحص الكشف عن فيروس كورونا. حدد تطبيق توكلنا الطريقة الواجب اتباعها لتعديل موعد فحص الكشف عن فيروس كورونا. وأكد على ضرورة أن يتم إلغاء الموعد السابق، وحجز موعد جديد من خلال التطبيق. وشدد على أن يكون التعديل قبل الموعد المحدد مسبقًا بست ساعات.

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