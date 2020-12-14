جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن موعد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ وذلك في الفترة من 19 /5 /1442هـ وحتى تاريخ 11 /6 /1442هـ؛ لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم وغير السعوديين من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور سعود بن مستور السلمي، أن اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم هو متطلب أساس للتقديم في جميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية، علمًا بأن صلاحية الاختبار (5) سنوات والدرجة المطلوبة هي (65) كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه - ماجستير)، كما أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل – الآيلتس - كفايات اللغة الإنجليزية) هو متطلب بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه (عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية) ولمزيد من المعلومات حول شروط القبول والاختبارات المعتمدة للغة الإنجليزية والدرجات المطلوبة يُرجى زيارة موقع عمادة الدراسات العليا الإلكتروني.

وبيّن «الدكتور السلمي» أن على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية (غير جامعة الملك عبدالعزيز) الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونياً خلال الفترة المشار إليها أعلاه، حيث لن يتم استقبال أي طلبات أخرى بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني.

للاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول يمكن زيارة موقع العمادة (https://graduatestudies.kau.edu.sa/Default-306-AR).