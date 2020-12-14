«الصحة» تتيح التسجيل للتطعيم ضد كورونا عبر تطبيق صحتي

أتاحت وزارة الصحة من خلال تطبيق صحتي المبادرة بالتسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه سيتم التواصل لتسجيل الموعد حسب المحددات الطبية، كما وضعت وزارة الصحه الأيقونه بالتطبيق.

وأضاف الدكتور محمد العبد العالي إن لقاح فيروس كورونا «فايزر» آمن، وقد خضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة إننا: «نتفهم وجود المخاوف حول لقاحات كورونا»، مؤكدًا أن «الجهات الرسمية همها سلامة الجميع».

تسجيل لقاح فايزر في المملكة

وكان وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار أكد أن تسجيل اللقاحات يتم بشكل مشدد، مشيرًا إلى أن هيئة الغذاء والدواء لديها اشتراطات ومعايير صارمة جدًّا لضمان سلامة ومأمونية ومدى كفاءة الدراسات التي تم من خلالها تصنيع اللقاح، موضحا أن لقاح فايزر بيونتيك اجتاز جميع هذه الخطوات.

كانت أعلنت هيئة الغذاء والدواء الخميس الماضي الموافقة المشروطة على تسجيل لقاح فايزر- بيونتيك ( Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) لفيروس كورونا المستجد، ليكون اللقاح الأول المسجل في السعودية.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن الموافقة المشروطة على تسجيل لقاح فايزر تعني أن منافع اللقاح تتفوق على مخاطره، وأن البيانات المقدمة غير مكتملة؛ ولكن لا تؤثر في منح قرار التسجيل ويمكن استيفاء هذه البيانات لاحقًا، بموجب الشروط المفروضة على الشركة والتي بتقديمها يكتمل ملف تسجيل الدواء، ويمكن في حينها منح الدواء تسجيلًا كاملًا.

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