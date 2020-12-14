أحاله إلى الهيئة المرورية
تفاعل المرور السعودي مع بلاغ من مواطن، حول قائد مركبة تجاوز الإشارة، مشيرًا إلى أنه تمت إحالته الى الهيئة المرورية.
وذكر المرور- عبر تويتر- «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وتحويله للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه».
ونشر المواطن مقطعًا مصورًا لتجاوز قائد مركبة لإحدى الإشارات المرورية، مطالباً بوضع جهاز (ساهر).
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «المرور» يتجاوب مع بلاغ مواطن ويقبض على قائد مركبة مخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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