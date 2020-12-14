السعودية اليوم / سموّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز يستقبل رئيس جامعة نجران ومدير السجون بالمنطقة ويشهد توقيع مذكرة تعاون بينهما



نجران 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي ومدير سجون المنطقة العميد خالد بن فالح البقمي.

ونوه سموه بما قامت به جامعة نجران بتقديم جملة من الخِدْمات للنزلاء في سجون المنطقة والعمل على استمرار تقديم الخِدْمات للنزلاء والاستفادة من البرامج، مؤكداً سموه على تقديم كل ما يمكن للنزلاء ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع بعد قضاء محكومياتهم.

كما شهد سمو أمير منطقة نجران توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة وسجون المنطقة وذلك لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بينهما في مجال خدمة السجناء وتشتمل المذكرة على تنفيذ دورات تدريبية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية، إضافةً إلى التنسيق والتعاون في مجال البحوث وعقد المؤتمرات وورش العمل وتقديم الخِدْمات الاستشارية وعمل محاضرات للنزلاء المنتسبين في الجامعة قبل الامتحانات بعدة أشهر وتقديم الدعم الفني للسجون وتقديم محاضرات وندوات توجيهية تعالج الانحراف السلوكي والفكري.

//انتهى//

12:54ت م

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