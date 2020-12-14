

عرعر 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

نفذت جامعة الحدود الشمالية 5548 محاضرة افتراضية خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ أعداد المستفيدين في الأسبوع الأول نحو 56462 مستفيداً، و 256 محاضرة متزامنة، فيما بلغ عدد المستفيدين في الأسبوع الثاني 110886 مستفيداً و 429 محاضرة متزامنة .

وأوضحت الجامعة أنها أعدت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومةً فنياً، إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية .

// انتهى //

12:27ت م

0039





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تنفذ أكثر من 5 آلاف محاضرة افتراضية خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.