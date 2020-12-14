

موسكو 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 450 حالة وفاة بالإضافة إلى 27328 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 47391 وفاة و2681256 إصابة بالفيروس التاجي.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 18562 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى2124797.

// انتهى //

12:16ت م

0037



موسكو 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 450 حالة وفاة بالإضافة إلى 27328 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 47391 وفاة و2681256 إصابة بالفيروس التاجي.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 18562 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى2124797.// انتهى //12:16ت م0037

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 27328 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.