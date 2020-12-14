السعودية اليوم / السديس يُدشن بطاقة تسهيل خروج كبار السن وعودتهم بالمسجد النبوي أثناء الصلوات



المدينة المنورة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، بطاقة تسهيل دخول المصلين وخروجهم من التوسعات بالمسجد النبوي أثناء الصلوات عند الحاجة.

وتهدف البطاقة إلى التسهيل والتيسير على قاصدي المسجد النبوي لاسيما كبار السنّ أثناء رغبتهم في الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات - لاستخدام دورات المياه - وتمكينهم من العودة إلى أماكنهم خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة.

وأشاد الشيخ السديس بهذه الخطوة، مؤكداً أن جميع أعمال الرئاسة وجهودها تهدف إلى خدمة المصلين بالحرمين الشريفين والعناية بهم, وتوفير جميع المتطلبات ليؤدوا الصلوات بيسر وطمأنينة وفي بيئة صحية آمنة.

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11:09ت م

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