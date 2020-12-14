السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيدَ القَبول ببرامج الدراسات العليا العامة للعام الجامعي 1443هـ



جدة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن موعد التقديم للقَبول في برامج الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، وذلك خلال الفترة من 19 / 5 / 1442هـ وحتى تاريخ 11 / 6 / 1442هـ ، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم، وغير السعوديين من المقيمين في المملكة .

وعَد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعود بن مستور السلمي، اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم, متطلباً أساسياً للتقديم في جميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية, لافتاً إلى أنه على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات

يُذكر أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل - الآيلتس - كفايات اللغة الإنجليزية) يُعد متطلبًا بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه - عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية -, كما أن الدرجة المطلوبة هي 65 كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه - ماجستير), مبينةً أن صلاحية الاختبار 5 سنوات.

وأشارت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول عبر زيارة موقع العمادة الإلكتروني على الرابط: https://graduatestudies.kau.edu.sa/Default-306-AR .

// انتهى //

10:40ت م

0024



جدة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن موعد التقديم للقَبول في برامج الدراسات العليا العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، وذلك خلال الفترة من 19 / 5 / 1442هـ وحتى تاريخ 11 / 6 / 1442هـ ، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم، وغير السعوديين من المقيمين في المملكة .وعَد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعود بن مستور السلمي، اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم, متطلباً أساسياً للتقديم في جميع برامج الدكتوراه والماجستير عدا بعض التخصصات الطبية, لافتاً إلى أنه على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية - غير جامعة الملك عبدالعزيز - الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتقدم إلكترونياً خلال الفترة المحددة.يُذكر أن اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل - الآيلتس - كفايات اللغة الإنجليزية) يُعد متطلبًا بجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه - عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية -, كما أن الدرجة المطلوبة هي 65 كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا العامة (دكتوراه - ماجستير), مبينةً أن صلاحية الاختبار 5 سنوات.وأشارت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز إلى أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول عبر زيارة موقع العمادة الإلكتروني على الرابط: https://graduatestudies.kau.edu.sa/Default-306-AR .// انتهى //10:40ت م0024

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيدَ القَبول ببرامج الدراسات العليا العامة للعام الجامعي 1443هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.