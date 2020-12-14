السعودية اليوم / صحة الجوف تنفذ 180 جولة توعوية ضمن حملتها #عشان_الجوف



سكاكا 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت صحة الجوف 180 جولة توعوية ضمن حملتها للتصدي لفيروس

وأوضحت صحة الجوف أن الجولات شملت جولات توعية صحية بمشاركة فريق التطوع الصحي، حيث تم تنفيذ 100 جولة على المطاعم والمقاهي والأسواق، وحث العاملين والزوار على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من

كما فعّلت صحة الجوف حملة وزارة الصحة (عيونك تكفي)، وقامت بتوزيع الختم على المطاعم والمقاهي، في حملة تحث على الالتزام بلبس الكمامة .

// انتهى //

10:03ت م

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سكاكا 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسنفّذت صحة الجوف 180 جولة توعوية ضمن حملتها للتصدي لفيروس كورونا المستجد #عشان_الجوف .وأوضحت صحة الجوف أن الجولات شملت جولات توعية صحية بمشاركة فريق التطوع الصحي، حيث تم تنفيذ 100 جولة على المطاعم والمقاهي والأسواق، وحث العاملين والزوار على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، إضافةً لتنفيذ 80 جولة خلال الأسبوع الماضي.كما فعّلت صحة الجوف حملة وزارة الصحة (عيونك تكفي)، وقامت بتوزيع الختم على المطاعم والمقاهي، في حملة تحث على الالتزام بلبس الكمامة .// انتهى //10:03ت م0019

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