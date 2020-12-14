السديس يُدشن بطاقة تسهيل حركة كبار السن أثناء الصلوات بالمسجد النبوي

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وتهدف البطاقة إلى التسهيل والتيسير على قاصدي المسجد النبوي لاسيما كبار السنّ أثناء رغبتهم في الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات - لاستخدام دورات المياه - وتمكينهم من العودة إلى أماكنهم خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة.
وأشاد الشيخ عبدالرحمن السديس بهذه الخطوة، مؤكداً أن جميع أعمال الرئاسة وجهودها تهدف إلى خدمة المصلين والزائرين بالحرمين الشريفين والعناية بهم, وتوفير جميع المتطلبات ليؤدوا الصلوات بيسر وطمأنينة وفي بيئة صحية آمنة.
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