شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة على تبوك حتى الـ 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً. وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

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