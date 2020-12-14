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رسميًا.. إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
القرار يسري اعتباراً من اليوم الاثنين
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، اليوم الاثنين، بدء سريان قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب اعتباراً من اليوم.
وقالت السفارة في بيان على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “انقضت فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يومًا ووقع وزير الخارجية “مايك بومبيو” إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب سارٍ المفعول اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي”.
وكان مجلس النواب الأمريكي، تلقى في أكتوبر الماضي، إخطاراً من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واتخذت واشنطن القرار وضع اسم السودان في القائمة، خلال تولي عمر البشير دفة الحكم، بعد أن اتهمته بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.
لكن أعلن البيت الأبيض في هذا العام، نية ترامب في إبلاغ الكونجرس برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقرر السودان دفع مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب.
فيما حث ترامب، الكونجرس، على تمرير تشريع لتفعيل شطب السودان من اللائحة.
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