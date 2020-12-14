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القبض على قائد مركبة توقف في منتصف الطريق بـ جدة
عرض الآخرين لخطر وقوع حوادث
متابعات الخليج 365 - جدة
كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، عن القبض على قائد مركبة مخالف في شارع حراء بمحافظة جدة، بعدما توقف في منتصف الطريق مما قد يعرض الآخرين لوقوع حوادث.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها اليوم أنه تم القبض على قائد المركبة وتحويله للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.
وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.
ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.
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