شكرا لمتابعة خبر عن الخطة الزمنية لاختبارات ونتائج الفصل الدراسي الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا بشأن أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم والعمل على تحسينها بشكل مستمر بما يتوافق مع التعليم عن بُعد وإعادة توزيع درجات أعمال السنة، والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية.

وكشفت مصادر محلية عن الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات، وإخراج النتائج في نظام نور للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٢.

وتضمنت الخطة إعداد جدول الاختبارات لجميع المراحل ويكون زمن التنفيذ ١٤٤٢/٤/٢١ ويكون المسؤول عنها المدرسة وجهة المتابعة وهي مكاتب التعليم وإدارة الاختبارات والقبول.

والإعلان عن جداول الاختبارات والتأكد من تسليمها للطلبة بالطريقة المناسبة بتاريخ 22/ 4 / ١٤٤٢، وتكون من مسؤولية المدرسة وجهة المتابعة هي مكاتب التعليم وإدارة الاختبارات والقبول.

بالإضافة إلى إعداد أسئلة الاختبارات من قبل المعلمين قبل الاختبارات بوقت كاف وتكون يوم الأحد ٢١/ 4 /١٤٤٢، وتكون من مسؤولية المدرسة وبمتابعة مكاتب التعليم.

وبدء اختبارات الجانب الشفهي لمادة اللغة العربية للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث إلى السادس بتاريخ 28/ 4 /1٤٤٢، وبدء اختبارات الجانب العملي / الشفهي للمواد التي لها جانبين للمرحلتين المتوسطة والثانوية بتاريخ 28/ 4/ ١٤٤٢.

وأوضحت المصادر أن بداية الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بتاريخ 5/ 5/ ١٤٤٢، وإغلاق الدرجات في نظام نور للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث الى الصف السادس وإعلان النتايج بتاريخ 16/ 5/ ١٤٤٢.