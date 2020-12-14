شكرا لمتابعة خبر عن المسند : بدء الحالة المطرية الخامسة هذا الموسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الساحل الغربي لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.
وقال المسند إن" الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم، ستبدأ، حيث من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من الساحل الغربي لمنطقتي تبوك والمدينة".
وأضاف : كما تتشكل السحب الممطرة على شمالي منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وربما شمال غرب منطقة مكة المكرمة.
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